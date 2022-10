E Sonndeg kënnt Dir alleguer d'Matcher vum 8. Spilldag an der héchster Divisioun am Futtballchampionnat an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

De Match FC Déifferdeng 03 géint Swift Hesper kënnt Dir vu 15 Auer u mat Live-Commentaire an der RTL Sport Live Arena suivéieren. Déi weider Matcher ginn ouni Commentaire iwwerdroen. D'Entwécklunge vun all de Matcher fannt Dir och am Liveticker. Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena D'Tabell vun der BGL Ligue