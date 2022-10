Scho virun zwee Joer hat den 23 Joer jonke Sportler den Ironman zu Panama matgemaach. En Donneschdeg du konnt hien dee bekanntste vun der Welt bezwéngen.

Zesumme mat sengem Betreier huet de Chris Nikic no 16 Stonnen, 31 Minutten a 27 Sekonnen den Ironman op Hawaii hannert sech bruecht. An där Zäit ass de 23 Joer jonke Sportler mat Down-Syndrom 3,86 Kilometer duerch de Pazifik geschwommen, huet 180,2 Kilometer mam Vëlo hannert sech bruecht an ass e Marathon gelaf.