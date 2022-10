Den neien Ironman-Weltmeeschter kënnt aus Norwegen an heescht Gustav Iden. No enger faméiser Course huet hie sech den Titel geséchert.

Den Norweger Gustav Iden huet no 3,8 Kilometer Schwammen, 180 Kilometer Vëlofueren an engem Marathon nach den Iwwerraschungszweeten Sam Laidlow aus Frankräich ofgefaangen a mat engem Streckerekord vu 7:40:24 Stonnen den Ironman op Hawaii gewonnen a sech domadder zum neie Weltmeeschter gekréint. Den Top-Favorit a Landsmann Kristian Blummenfelt ass deen Drëtte ginn. D'Decisioun ass eréischt wärend der leschter Disziplin gefall. Den 23 Joer ale Laidlow war no engem Streckrekord um Vëlo als Éischten op de Marathon gaangen, ma eng 35 Kilometer virun der Arrivée huet hien den Iden misse laanschtloossen. De Gewënner aus Norweger huet nieft dem Streckerekord och deen am Marathon (2:36:15) zu Kona verbessert. De Laidlow an de Blummenfelt haten e Retard vun zwou Minutten respektiv zwou Minutten an 59 Sekonnen op de Gewënner Iden.