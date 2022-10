E Sonndeg an der Mëtteg war zu Frankfurt d'Auslousung vun de Gruppe fir d'Qualifikatioun fir d'EM 2024 an Däitschland.

D'Lëtzebuerger Futtball-Nationalekipp kritt et am Grupp J mat Portugal, Bosnien an Herzegowina, Island, der Slowakei a Liechtenstein ze dinn. Interessant sinn dann och d'Dueller an der Grupp B, wou Holland op Frankräich trëfft an an der Grupp C, wou Italien et mat England ze di kritt.

D’Qualifikatioun fir d'EM 2024 an Däitschland geet vum 23. Mäerz bis den 21. November 2023. D'Playoffs sinn den 21. an de 26. Mäerz.

Grupp A

Spuenien

Schottland

Norwegen

Georgien

Zypern

Grupp B

Holland

Frankräich

Irland

Griichenland

Gibraltar

Grupp C

Italien

England

Ukrain

Nordmazedonien

Malta

Grupp D

Kroatien

Wales

Armenien

Tierkei

Lettland

Grupp E

Polen

Tschechien

Albanien

Färöer Inselen

Moldawien

Grupp F

Belsch

Éisträich

Schweden

Azerbaidjan

Estland

Grupp G

Ungarn

Serbien

Montenegro

Bulgarien

Litauen

Grupp H

Dänemark

Finnland

Slowenien

Kasachstan

Nordirland

San Marino

Grupp I

Schwäiz

Israel

Rumänien

Kosovo

Belarus

Andorra

Grupp J

Portugal

Bosnien an Herzegowina

Island

Lëtzebuerg

Slowakei

Liechtenstein