An Italien verpasst Bergamo et Neapel ënner Drock ze setzen. Monaco feiert déi fënneft konsekutiv Victoire an der Ligue 1.

Um Samschdeg stoung den däitsche Klassiker tëscht Dortmund a Bayern München um Programm, wou Dortmund a leschter Minutt nach den Ausgläich markéiere konnt. Um Sonndeg gräife mat Union Berlin a Freiburg déi zwee Tabellenéischt an de Spilldag an. An der Premier League steet de Spëtzematch tëscht Liverpool an Arsenal um Programm, och wa Liverpool aktuell just 10. ass. An der Serie A wëlle Bergamo an Neapel weider un der Spëtzt bleiwen.

Bundesliga

Mönchengladbach - Köln 5:2

1:0 Friedrich (27'), 1:1 Kainz (31'), 2:1 Bensebaini (45'+2), 3:1 Stindl (47'), 4:1 Bensebaini (76'), 4:2 Huseinbasic (83'), 5:2 Thuram (90'+1)

No dräi Derbynéierlagen hannerteneen konnt Gladbach sech mol nees géint Köln behaapten. Nodeems d'Fohlen a Féierung goungen, konnt Köln duerch de Kainz per Eelefmeter ausgläichen. Dee selwechte Spiller sollt nach virun der Paus mat Giel-Rout vum Terrain gesat ginn, wouduerch Gladbach e Virdeel hat. Nom Säitewiessel huet Gladbach de Match dominéiert a Köln keng Chance gelooss. De Bensebaini an den Thuram hu fir d'Lokalekipp alles kloer gemaach.

Hertha BSC - Freiburg (17.30 Auer)

Stuttgart - Union Berlin (19.30 Auer)

Premier League

West Ham - Fulham 3:1

0:1 Pereira (5'), 1:1 Bowen (29'), 2:1 Scamacca (62'), 3:1 Antonio (90'+1)

West Ham erkritt sech ëmmer méi a ka sech och am Derby géint Fulham behaapten. Och wann de Gaascht a Féierung konnt goen, huet d'Lokalekipp de Match gedréint, woubäi den zweete Gol laang vum VAR iwwerpréift gouf. Uschléissend hat Fulham d'Chance op den Ausgläich, mee West Ham konnt an der Nospillzäit den decisive Gol markéieren.

Arsenal - Liverpool (17.30 Auer)

Serie A

Udinese - Atalanta Bergamo 2:2

0:1 Lookman (36'), 0:2 Muriel (56', Eelefmeter), 1:2 Deulofeu (67'), 2:2 Perez (78')

Udinese hat bis zum 1:0 fir Bergamo méi vum Match an huet sech bis zur Paus vum Réckschlag mussen erhuelen. No der Paus huet de Muriel per Eelefmeter op 2:0 fir seng Faarwe markéiert. Udinese huet awer weider no vir gespillt a konnt verkierzen an um Enn souguer den Ausgläich markéieren. Bergamo bleift zwar Zweeten an der Tabell, huet et awer verpasst de Leader Neapel richteg ënner Drock ze setzen.

Cremonese - Neapel (18.00 Auer)

Ligue 1

Montpellier - Monaco 0:2

0:1 Embolo (45'+1), 0:2 Boadu (80')

Monaco konnt virun der Paus vun enger gudder Phas profitéieren an duerch den Embolo a Féierung goen. Um Ufank vun der zweeter Hallschent huet Montpellier sech Chancen erausgespillt, konnt dës awer net notzen. An der leschter Véierelstonn hat Monaco nees méi vum Match a konnt an der 80. Minutt den decisive Gol schéissen, och wann deen nach duerch de VAR huet musse confirméiert ginn. An der Tabell bleift Monaco op der fënnefter Plaz.

Brest - Lorient

1:0 del Castillo (17'), 1:1 Moffi (24') 1:2 Moffi (53')

No der Néierlag vu Marseille ka sech Lorient no der Victoire zu Brest op déi zweet Plaz no vir schaffen. Brest sollt zwar fréi a Féierung goen, a krut ee weidere wéinst Abseits oferkannt, mee Lorient huet zimmlech séier zeréckgeschloen. Kuerz no der Paus sollt de Moffi säin zweete Gol op dësem Dag schéissen a Lorient sou op d'Gewënnerstrooss bréngen.

La Liga

Valladolid - Betis Sevilla 0:0

