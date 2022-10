Nach bis e Freideg organiséiert den IOC hei zu Lëtzebuerg e Meeting vun den 11 unerkannte Fuerschungszentren aus aller Welt.

E Freideg an e Samschdeg ass dann e Symposium iwwer Verletzungspräventioun am Sport. Dee riicht sech un Trainer, Sportsproffen, Kinéen an Dokteren. E Freideg de Mëtteg ass et an der Sportfabrik zu Déifferdeng an en Samschden an der Coque.

Méi Detailer fannt Dir um offiziellen Internetsite.