Den 29 Joer ale Spiller vun de Las Vegas Raiders hat no der knapper Néierlag géint d'Chiefs de Weekend d'Kontroll verluer.

Um Wee an d'Kabinn hat den Adams e Fotograf op de Buedem gehäit. Nodeem e Video am Internet opgedaucht war, huet den Adams sech entschëllegt. "Et deet mer leed. Dat sinn net ech", huet de Receiver getwitter. "Ech war enorm frustréiert. Et deet mer leed."

Trotz der Entschëllegung muss den Adams sech elo den 10. November zu Kansas City viru Geriicht veräntweren. De Fotograf huet der Uklo no e Schleidertrauma, Kappwéi a wuel och eng liicht Gehirnerschütterung.