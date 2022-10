E Samschdeg de Moie war zu Stroossen den uerdentleche Kongress vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun.

De Paul Philipp ass den alen an neie President vun der Lëtzebuerger Futtballfederatioun. Den 71 Joer ale Philipp huet sech e Samschdeg de Moien um 104. Kongress vun der FLF zu Stroossen géint säi 45 Joer alen Erausfuerderer Claude Kremer duerchgesat.

Paul Philipp am RTL-Interview

De President sortant gouf mat 433 vu 735 Stëmmen zeréckgewielt, dat sinn 58,9 Prozent. De Paul Philipp sëtzt schonn zanter 18 Joer um Presidentestull vun der gréisster Sportfederatioun am Land a bleift elo och nach déi nächst 4 Joer op deem Posten.

Claude Kremer am RTL-Interview

Da goufen awer och nach 5 nei Membere fir an de Conseil d'Administration gewielt. Do hate sech insgesamt 10 Leit gemellt. Gewielt goufen de Christian Weis, d'Carine Nardecchia, den Nicolas Schockmel an de Marco Richard. Am zweete Walgang huet sech dunn den Tun Mestre géint d'Barbara Agostino duerchgesat. D'Mandater gëlle fir 4 Joer.

Net méi zeréckgewielt gouf den Henri Mausen, an och net an de Conseil koumen de Jacques Wolter, de Guy Lamesch an d'Carol Braganca.