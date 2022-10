Vun en Donneschdeg bis e Sonndeg sinn d'Luxembourg Ladies Tennis Masters an der Coque. Der Gewënnerin wénkt e Präisgeld vu 40.000 Euro.

Et gëtt dann déi éischte Kéier, datt sech dat Bescht vum Beschten aus vergaangenen Zäiten, bei den Dammen, bei engem Tennis-Tournoi moosst. Och d'WTA, d'Associatioun vum Damme-Profitennis, ass op dat Lëtzebuerger Format opmierksam ginn.

Weltpremière am Dammentennis: Reportage vum Franky Hippert

Déi lescht 25 Joer hat d'Ekipp ronderëm d'Tournoidirektesch Dan Mass de WTA-Tournoi op der Kockelscheier organiséiert. Duerch ëmmer méi streng Oplage vun der WTA an duerch d'Changementer am Dammentennis, hunn d'Lëtzebuerger Organisateure fonnt, datt et Zäit wär, eppes neits ze maachen. Lo huet een e Masters, mat fréieren Nummer Eenten an der Weltranglëscht, wéi Martina Hingis oder och nach Kim Clijsters. Dan Maas: "Mir haten am Summer Gespréicher mam Steve Simmons CEO vun der WTA, an deen huet déi Iddi extrem gutt fonnt, flott fonnt, an eis och ënnerstëtzt huet, an de Patronage ginn huet vun der WTA. Hien ass der Meenung, datt et esou eppes fir d'Spillerinne vun der WTA nach net ginn ass."

D'ATP, d'Associatioun vum Hären-Profitennis kennt esou e Format fir fréier Vedette schonn, d'Dammen eben nach net.

Dan Maas: "Et ass eng flott Aart a Weis, fir Spillerinnen, déi nach net esou laang opgehalen hunn, fir éischtens nach dobäi ze sinn, fir sech fit ze halen, a fir Reklamm fir den Dammentennis ze maachen, an dat läit der WTA jo och uewen, fir datt Reklamm fir den Dammentennis gemaach gëtt. Wéi et weider geet a puncto WTA wäerte mer nom Tournoi gesinn. Eis Relatioun mat der WTA huet sech och nees total normaliséiert."

8 Spillerinne moosse sech vun en Donneschdeg un an der Coque. Hingis, Clijsters, Jankovic, Radwanska, Bertens, Hantuchova, Görges a Minella. D'Gewënnerin vun dëser éischter Editioun steet dann e Sonndeg fest a kritt e Präisgeld vu 40.000 Euro, datt sinn ëmmerhin ronn 13.000 Euro méi, wéi dat nach beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier de Fall war.