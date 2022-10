En Dënschdeg den Owend waren eng Partie Lëtzebuerger Futtballer am Ausland am Asaz.

Den FSV Mainz 05 ass am DFB-Pokal een Tour virun, dat no der 3:0-Victoire géint de VfB Lübeck. De Lëtzebuerger Nationalspiller Leandro Barreiro stoung an der Startopstellung an huet de Match och duerchgespillt. Weider hat hien den 2:0 vu Mainz virbereet.

Fir Waldhof Mannheim an de Kapitän vun de Roude Léiwen, de Laurent Jans, ass d'Aventure DFB-Pokal awer eriwwer. Mannheim verléiert doheem mat 0:1 géint Nürnberg. De Laurent Jans stoung 90 Minutte laang um Terrain.

An der MLS huet New York mam Lëtzebuerger Maxime Chanot 3:0 géint Inter Miami gewonnen. De Chanot huet de komplette Match iwwer gespillt.

Am DFB-Pokal huet Borussia Mönchengladbach 1:2 géint den SV Darmstadt 98 verluer. De Lëtzebuerger Yvandro Borges Sanches hat vun der 83 Minutt un den Nathan Ngoumou ersat.

Fir Norwich City war et am engleschen Championship eng Néierlag mat 0:1 géint Luton Town. De Lëtzebuerger Danel Sinani huet 70 Minutte gespillt.