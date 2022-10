De WBC-Champion am Schwéiergewiicht Tyson Fury wäert säin Titel den 3. Dezember géint den Dereck Chisora verdeegen.

Den Duell Fury géint Chisora gouf et schonn 2011 an 2014, woubäi den Tyson Fury béid Kämpf fir sech entscheede konnt. Déi zwee wäerten am Londoner Tottenham Hotspur Stadium géintenee boxen.

U sech war geplangt, datt de bis ewell ongeschloene Fury géint den Anthony Joshua untrëtt, d'Verhandlunge fir dee Kampf waren allerdéngs Ufanks Oktober un den Televisiouns-Rechter gescheitert.