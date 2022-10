E Samschdeg ass et d'Suite vum Handball-Championnat. D'Matcher kënnt Dir am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Bei den Dammen kënnt et um 7. Spilldag zum Spëtzematch tëscht dem HB Diddeleng an dem HB Käerjeng. Béid Ekippen hunn an dëser Saison nach kee Match verluer. D'Partie gëtt vun 18 Auer u mat Live-Commentaire iwwerdroen. D'Härematcher ginn um 20.15 Auer ugepaff. Livestream vu weidere Matcher aus der Axa League an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena