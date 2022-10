An der 2. Bundesliga an Däitschland huet ee sech misse mat 0:2 geschloe ginn.

An der däitscher Futtball-Bundesliga huet Mainz e Freideg den Owend Köln beim 5:0 keng Chance gelooss. De Leandro Barreiro souz bei de Mainzer déi 90 Minutten op der Bänk. Bei de Kölner feelt de Mathias Olesen weiderhi wéinst enger Blessur.

An der 2. Bundesliga war iwwerdeems de Sébastien Thill mat Hansa Rostock am Asaz. Um Enn huet ee sech um 13. Spilldag misse mat 0:2 géint Kaiserslautern geschloe ginn. D'Goler huet de Boyd an der 67. an an der 82. Minutt geschoss. Den Thill gouf an der 64. Minutt agewiesselt.

An der 2. Divisioun an Holland huet sech Den Haag an Ënnerzuel ee Punkt bei De Graafschap geséchert. No 90 Minutte stoung et 2:2. Den Dirk Carlson stoung bei Den Haag net am Kader.