ManCity bleift nom 3:1 géint Brighton Zweeten an der Tabell. An Italien sammelt den AC Mailand wichteg Punkten.

An der Bundesliga, der Serie A an an der Premier League war et den 11. Spilldag. An Italien wëll den AC Mailand de Réckstand op Neapel provisoresch verkierzen an Inter Mailand wëll op déi international Plazen no vir réckelen.

Bundesliga

De Resumé vun de Matcher aus der Bundesliga fannt Dir hei.

Premier League

Nottingham - Liverpool 1:0

1:0 Awoniyi (55')

No zwou Victoirë muss Liverpool eng Néierlag astiechen, déi iwwerraschend koum. Bei Nottingham, déi virun der Partie Tabelleleschte waren, koumen d'Reds wuel besser an de Match, konnten hir Chancen awer net notzen. An der zweeter Hallschent war et den Awoniyi, deen d'lescht Saison nach fir Union Berlin Goler geschoss hat, de Gol vum Dag geschoss huet. Liverpool wollt séier zeréckkommen an hat bis zum Schluss Golchancen, mee de Golkipp vun Nottingham stoung ëmmer am Wee.

Manchester City - Brighton & Hove Albion 3:1

1:0 Haaland (22'), 2:0 Haaland (43', Eelefmeter), 2:1 Trossard (53'), 3:1 De Bruyne (75')

Déi éischt Hallschent huet dem Erling Haaland gehéiert, dee seng Goler Nummer 16 a 17 an dëser Saison geschoss huet. Beim 1:0 huet den Norweeger vun engem Assist vu sengem Golkipp profitéiert. No der Paus huet Brighton duerch den 1:2 nach eng Kéier kuerz gehofft, mee den De Bruyne huet an der 75. Minutt mat engem flotte Schoss alles kloer gemaach. D'Skyblues bleiwen no dëser Victoire Zweeten an der Tabell, Brighton läit eng Plaz hannert d'Liverpool op Plaz 8.

Chelsea - Manchester United (18.00 Auer)

Serie A

AC Mailand - Monza 4:1

1:0 Diaz (16'), 2:0 Diaz (41'), 3:0 Origi (65'), 3:1 Ranocchia (70'), 4:1 Leao Rafael (84')

Mailand konnt sech souverän géint Monza duerchsetzen. An der éischter Hallschent huet de Spuenier Diaz zwee Goler geschoss, mee Monza huet sech net verstoppt a sech och Golchancen erausgespillt. Et huet geschéngt, wéi wann de Match nom Gol vum Origi gelaf wär, mee Monza huet den Éieregol geschoss, sou dass den AC bis zum Schluss geféierlech bliwwen ass an de Match duerch de Gol vum Leao Rafael entscheet huet. Mailand ass elo provisoresch punktgläich mam Leader Neapel.

Florenz - Inter Mailand (20.45 Auer)

Ligue 1

Montpellier - Lyon 1:2

0:1 Aouar (33'), 1:1 Wahi (70'), 1:2 Lacazette (90')

Déi éischt 30 Minutte ware vu ville Foulspiller gepräägt, éier Lyon den éischte Gol geschoss huet. Kuerz no der Paus hat Montpellier d'Méiglechkeet op den Ausgläich, dee sollt awer an der 70. Minutt falen. Duerno gouf et bannent dräi Minutten zwou Rout Kaarten, op béide Säiten eng. An de leschte Minutte konnt Lyon duerch de Lacazette nach den decisive Gol schéissen. Olympique Lyon klëmmt mat dëser Victoire an der Tabell op Plaz 8 a kënnt den internationale Plaze méi no.

Marseille - Lens (21.00 Auer)

La Liga

Real Madrid - FC Sevilla (21.00 Auer)

