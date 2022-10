An der Bundesliga huet Union Berlin sech beim Tabelleleschte VFL Bochum misse geschloe ginn.

Atlético Madrid huet sech iwwerdeems a Spuenie géint Betis Sevilla duerchgesat.

Bundesliga

Bochum - Union Berlin 2:1

1:0 Hofmann (43'), 2:0 Holtmann (71'), 2:1 Pantovic (90+3')

Eng déck Iwwerraschung gouf et um Sonndeg an der Bundesliga. Den Tabelleleschte Bochum huet sech beim Tabellenéischten Union Berlin mat 2:1 behaapt. D'Heemekipp huet aggressiv gepresst an huet Union viru grouss Problemer gestallt. Den Hofmann huet seng Faarwe virun der Paus mam 1:0 belount. An der Suite war Bochum weiderhi méi engagéiert an den Holtmann konnt op 2:0 erhéijen. D'Gäscht koume bis zum Schluss just nach op 1:2 duerch de Pantovic erun. Union bleift an der Tabell un der Spëtzt, wärend Bochum sech méi no un d'Relegatiounsplaz geschafft huet.

Hertha BSC - Schalke 04 (um 17:30 Auer)

Premier League

Southampton - Arsenal 1:1

0:1 Xhaka (11'), 1:1 Armstrong (65')

Zu Southampton huet Arsenal an der 1. Hallschent déi gutt Form vun de leschte Woche bestätegt. No 11. Minutten huet den Xhaka fir den 1:0 gesuergt. D'Gäscht hunn et an der Suite awer verpasst, fir e Gol bis zur Paus nozeleeën. An dat sollt bestrooft ginn. D'Heemekipp huet no der Paus gutt dogéint gehalen a konnt an der 65. Minutt duerch den Armstrong ausgläichen. Arsenal ass bis zum Schluss géint déi kompakt Ofwier näischt méi agefall a muss sech mam 1:1-Remis zefridde ginn. D'Gunners bleiwen an der Tabell op der 1. Plaz, hunn awer just nach 2 Punkten Avance op Manchester City.

Tottenham - Newcastle (um 17:30 Auer)

Serie A

Atalanta Bergamo - Lazio Roum (um 18 Auer)

Ligue 1

Lille - Monaco (um 20:45 Auer)

La Liga

Betis Sevilla - Atlético Madrid 1:2

0:1 Griezmann (54'), 0:2 Griezmann (71'), 1:2 Fekir (84')

De Mann vum Match war op der Säit vun de Gäscht den Antoine Griezmann. No enger schwaacher 1. Hallschent huet de Buteur mat sengen 2 Goler Atletico mat 2:0 a Féierung geschoss. De Fekir konnt fir Betis just nach den 1:2 markéieren. Atletico läit duerch des Victoire op Plaz 3 an der Tabell.

