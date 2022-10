De BVB muss am klenge Ruhrpott-Derby zu Bochum untrieden. Bei der Partie tëschent Frankfurt an Darmstadt kënnt et zu engem weideren Derby.

De Leandro Barreiro a Mainz 05 hu mat Bayern München e schwéiert Lous an den Aachtelsfinalle gezunn. Den Titelverdeedeger RB Leipzig spillt doheem géint Hoffenheim. Beim Match Nürnberg géint Düsseldorf spillen 2 Ekippen aus der 2. Bundesliga géinteneen. D'Matcher ginn eréischt am neie Joer den 31. Januar/1. Februar an de 7.Februar/8. Februar gespillt. Den Iwwerbléck vun den 1/8-Finallen SV Sandhausen - SC Freiburg

SC Paderborn - VfB Stuttgart

Union Berlin - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

VfL Bochum - Borussia Dortmund

1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München

RB Leipzig - TSG 1899 Hoffenheim

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf