En Dënschdeg huet d'Sportspress d'Selektioun fir d'Wiel vum Lëtzebuerger Sportler, Sportlerin, Ekipp an Trainer vum Joer 2022 publizéiert.

D'"Awards Night" ass dëst Joer den 1. Dezember. Den Event ass nees ënnert der gewinnter Form mat engem Galadinner am Casino 2000 zu Munneref.

De Prix d'Honneur sportspress geet un d'Colette Flesch an d'Ginette Rossini. De Prix Fair Play ass fir de Pol Bissener. Mam Prix du Jeune Espoir ginn de Vivien Henz, d'Gwyneth ten Raa an d'U17-Futtball-Nationalekipp ausgezeechent. An de Prix Sport et Handicap geet un d'Gemeng Esch.

Den Iwwerbléck vun den Nominéierten

Sportler vum Joer (13)

Bertemes Bob - Liichtathletik

Bettendorf Victor - Sprangreiden

Geniets Kevin - Vëlossport

Grethen Charles - Liichtathletik

Henckels Jeff - Bouschéissen

Jungels Bob - Vëlossport

Moris Antony - Futtball

Pereira Dylan - Automobilsport

Osch Mathieu - Schi Alpin

Peters Kevin - Autocross

Rychlicki Kamil - Volleyball

Sinani Danel - Futtball

Wagner Nicolas - Dressurreiden

Sportlerin vum Joer (9)

Daniëls Eva - Triathlon

De Nutte Sarah / Ni Xia Lian - Dëschtennis

Lehair Jeanne - Triathlon

Majerus Christine - Vëlossport

Rausch Victoria - Liichtathletik

Schreiber Marie - Cyclocross

Simon Anne - Basketball

Van der Weken Patrizia - Liichtathletik

Warling Jenny - Karate

Ekipp vum Joer (4)

Futtball - Nationalekipp Hären

Futtball - Nationalekipp Dammen

Handball - HB Esch Hären

Dëschtennis - Nationalekipp Dammen

Beschten Trainer vum Joer (6)

Danielsson Tommy - Dëschtennis

Lorang Dan - Vëlossport / Triathlon

Holtz Luc - Futtball

Santos Dan - Futtball

Schmit Camille - Liichtathletik

Starck Arnaud - Liichtathletik