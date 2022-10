Et huet net méi ganz ronn gedréit, et war e bësse Sand an de Motor komm tëscht dem Sportsministère an dem Comité Olympique a senge Federatiounen.

Sportminister wëll Harmonie mat COSL a Federatiounen / Reportage Franky Hippert

De Sportminister Georges Engel, deen zanter dësem Joer d'Soen um Fetschenhaff huet, ass awer beméit, datt et an Zukunft nees méi Harmonie an der Lëtzebuerger Sportswelt gëtt.

De Georges Engel ass op ganz ville Sportsevementer ënnerwee. Hien huet sech séier e Bild vun der nationaler Sportswelt wëlle maachen. Virun enger décker Woch war de Sportminister och bei der Wal vum President fir d'Futtballfederatioun dobäi. Bei der FLF huet sech de President sortant Paul Philipp jo géint säin Erausfuerderer Claude Kremer duerchgesat:

Mir erwaarden eis natierlech Kontinuitéit, eng Kontinuitéit, déi an enger gudder Zesummenaarbecht wäert weider goen. Mir hu ganz gutt zesummegeschafft mam Paul Philipp, an ech ginn och dovun aus, datt dat och esou wäert weidergoen.

Och d'FLF, genee wéi eng ganz Rei aner Federatiounen an de Cosl, haten an de leschten 2-3 Joer ëmmer nees Punkten, déi zu Diskussioune mam Sportsministère gefouert hunn, déi een an der Vergaangenheet esou net kannt huet, dozou de Georges Engel:

Also, ech kann dat elo net direkt bestätegen, datt et do geknistert huet, ech weess just, datt ech ganz gutt mat de Federatioune wëll zesumme schaffen an dat berout och op Géigesäitegkeet, dat heescht, d'Federatioune wëllen och gär mam Sportsministère zesumme schaffen, an ech fannen, datt dat och relativ gutt klappt. Mat deenen engen oder aneren huet een heiansdo och emol Differenzen, wat jo och ganz normal ass, an da probéiert een déi aus dem Wee ze schafen an dofir si mer jo och do, fir gutt zesummen ze schaffen am Interêt vum Sport vun eis alleguer.

De Sportminister Georges Engel huet decidéiert, datt elo eng nei Coordinatrice génerale mam Vanessa Tarantini an de Sportsministère kënnt.