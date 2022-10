An den Aachtelsfinalle vun der Coupe am Härebasket kënnt et zum Spëtzematch tëscht Esch an der Fiels.

Béid Ekippen hunn d'lescht Joer d'Finall vun der Coupe gespillt. De Basket Esch hat sech den Titel geséchert. De Livestream vu weidere Matcher aus der LBBL an der RTL Sport Live Arena De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena