E Sonndeg ass et d'Suite vun de 1/16-Finallen an der Coupe de Luxembourg. Verschidde Partië kënnt Dir am Livestream an der RTL Sport Live Arena kucken.

E Sonndeg kënnt et zu e puer Dueller tëscht Veräiner aus der héchster Divisioun am Lëtzebuerger Futtball. Monnerech spillt géint Rouspert, d'Jeunesse géint Wolz, d'Etzella géint Péiteng an da kritt nach de Progrès et mat Käerjeng ze dinn. D'Partie tëscht Nidderkuer a Käerjeng gëtt mat Live-Commentaire am Stream iwwerdroen. Livestream vu weidere Matcher vun der Coupe an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena