E Freideg den Owend huet Bremen mat 1:0 géint d'Hertha vu Berlin gewonnen.

Duerch den Niclas Füllkrug huet Werder Bremen senger Minikris een Enn gesat an déi zweeten Heemvictoire an dëser Saison gefeiert. Mat sengem Gol an der 85. Minutt huet de WM-Kandidat dem Opsteiger net onverdéngt 3 Punkte géint Hertha BSC geséchert.

Bremen hat virum Succès um 12. Spilldag zanter dräi Matcher net méi gewonnen a steet elo an der provisorescher Tabell op der 6. Plaz. Fir d'Hertha ass et déi fënneft Néierlag an dëser Saison. Aktuell stinn déi Berliner op der 13. Plaz.

