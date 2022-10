De Racing an Diddeleng hunn hir Matcher ouni Problemer gewonnen. D'Fola huet zu Schengen réischt no der Verlängerung d'Iwwerhand behalen.

Nodeems Hesper um Samschdeg mat 5:1 beim Red-Black/Egalité gewonnen hat an domadder eng Ronn weiderkoum, stoung um Sonndeg d'Suite vun de 1/16-Finallen um Programm.

D'Fola ass mat engem bloen An dovukomm an huet no Verlängerung mat 3:1 zu Schengen aus der 1. Divisioun gewonnen. D'Union Titus Péiteng huet sech och réischt no 120 Minutte mat 3:2 zu Ettelbréck duerchgesat.

An de Matcher tëschent Ekippen aus der BGL huet sech Wolz mat 1:0 bei der Jeunesse behaapt. Monnerech war Rouspert doheem mat 0:2 ënnerleeën. Nidderkuer huet Käerjeng doheem mat 1:0 geklappt.

Nidderkuer huet Käerjeng doheem mat 1:0 geklappt. Mat enger besserer Chanceverwertung hätt Nidderkuer och nach méi héich kéinte wannen.

Fir de Rescht hunn d'Favoritten hir Matcher fir sech entscheet. Déifferdeng huet sech knapp mat 2:0 zu Gréiwemaacher duerchgesat, Stroossen huet den Cebra auswäerts mat 6:1 iwwerrannt a Berbuerg aus der Éierepromotioun huet zu Feelen mat 2:1 gewonnen.

Gréiwemaacher - FCD03 (30.10.22) © Val Wagner Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Keng Problemer haten de aktuelle Coupegewënner Racing an de Finalist vum leschte Joer F91 Diddeleng. Beim Derby an der Haaptstad huet sech den RFCUL mat 3:0 zu Beggen duerchgesat. Diddeleng huet sech souverän mat 4:1 zu Beetebuerg behaapt.

Munneref a Luxembourg City sinn duerch kloer Victoirë géint Iechternach a Miedernach an déi nächst Ronn agezunn. Duerch eng 3:1-Victoire géint Schengen huet sech och d'US Rëmeleng fir de nächsten Tour qualifizéiert.

Um Freideg hate sech Hueschtert beim FC Mamer an Miersch zu Menster fir d'Aachtelsfinalle qualifizéiert.

Den Iwwerbléck vun de Resultater