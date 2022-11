Vu 19.00 Auer u weise mir en Dënschdeg de Match op RTL.lu.

Am Kader vun "Women’s World Championship Qualifiers 2023", kritt Lëtzebuerg et dësen Dënschdeg an e Mëttwoch mat der Ukrain ze dinn. Gespillt ginn déi zwee Matcher am " Gymnase " vun der Coque.

Dëse Livestream gëtt vun Handball TV realiséiert.

Programm vun de Livestreamen



Dënschdeg, 1. November:

19:00: Ukrain vs Lëtzebuerg

Mëttwoch, 2. November:

19:00: Lëtzebuerg vs. Ukrain