Den 13. November trëfft d'Futtballnationalekipp vun de Lëtzebuerger Dammen op Litauen.

E Mëttwoch gouf de Kader vun der Ekipp ënnert dem Daniel Santos verëffentlecht. Net dobäi sinn d'Charlotte Schmit an d'Emma Goetz, déi béid beim SC Freiburg spillen, d'Julie Marques vum AS Wëntger, d'Marisa Soares vum FC Déifferdeng 03 an d'Kate Thill, déi an den USA fir d'University of Bridgeport spillt. Dofir sinn awer mam Eva Fernandes, Leila Schmit, Yana Lentz a Leticia Mateus véier nei Spillerinne mat dobäi.

Gespillt gëtt um 18.30 Auer zu Rëmeleng.