E Sonndeg de Mëtteg geet d'Marie Schreiber um 13:15 bei der Cyclocross EM zu Namur un den Depart.

No engem ganz gudden Saison Optakt ass eng Platz an den Top 6 méiglech. Déi grouss Favorittinne kommen aus Holland an heeschen Puck Pieterse a Shirin van Anrooij. Do hannendrunn ass fir déi 3te Platz alles op. De Parcours bei der Citadelle vu Namur ass immens selektiv a verlangt eng excellent Form fir kënne bei deene Beschten dobäi ze sinn..

Ufank vun der Emissioun : 13h10

Viraussiichtlech Ënn vun der Emissioun: 14h15

Commentaire: Tom Flammang

Parcours Dammen