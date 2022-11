E Mëttwoch den Owend ass et d'Suite vum 7. Spilldag an der héchster Divisioun am Härenhandball.

De Spëtzematch Käerjeng géint Esch gëtt mat Live-Commentaire iwwerdroen. Livestream vu weidere Matcher aus der Coupe an der RTL Sport Live Arena Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena D'Tabell vun der Axa League