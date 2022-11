An Norwegen steet Kongsvinger mam Lars Gerson no enger Victoire an der Finall ëm den Opstig an déi 1. Liga. De Lëtzebuerger konnt dobäi e Gol markéieren.

An der 3. Liga huet sech Mannheim a leschter Sekonn mat 2:1 géint Zwickau duerchgesat. No der 1:3-Defaite géint Halle hunn de Laurent Jans a seng Matspiller 3 wichteg Punkten doheem gehalen. De Lëtzebuerger stoung 90 Minutten um Terrain an huet den entscheedende Gol vum Sohm virbereet.

De Sébastien Thill souz beim 1:1-Remis vun Hansa Rostock géint Nürnberg de ganze Match op der Bänk. Den Trainerwiessel huet also net vill bruecht. Rostock huet just nach 2 Punkten Avance op eng Ofstigsplaz.

Fir Mainz gouf et beim Tabelleleschte Schalke eng batter 0:1-Defaite. De Leandro Barreiro gouf an der 74. Minutt agewiesselt, konnt awer d'Néierlag net méi verhënneren. Bei der 1:2-Néierlag vu Köln géint Leverkusen koum de Mathias Olesen net an den Asaz, stoung awer am Kader.

An der Belsch stoungen 1/16-Finallen an der Coupe um Programm. Bei der klorer 7:1-Victoire vun der Union Saint-Gilloise zu Cappellen souz den Anthony Moris 90 Minutten op der Bänk.

E ganz wichtegen 2:1-Succès huet de Lars Gerson um Dënschdeg mat Kongsvinger beim KFUM Oslo gefeiert. Den Ofwierspiller huet an der 49. Minutt den 1:1-Ausgläich markéiert. Den 2:1 ass an der 89. Minutt gefall. Kongsvinger steet elo an der Finall ëm de Opstig an déi 1. Liga a Norwegen a spillt do géint IK Start.