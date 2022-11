En Donneschdeg huet den däitsche Futtball Nationaltrainer Hansi Flick de Kader fir d‘Weltmeeschterschaft am Katar bekannt ginn.

Mam Mario Götze vu Frankfurt ass een ale Bekannten zerécknominéiert ginn an donieft sti mat Youssoufa Moukoko vun Dortmund an Niclas Füllkrug vu Werder Bremen zwee Neier am Kader. Déi zwee Dortmunder Mats Hummels a Marco Reus goufen net zeréck behalen.

De Kader am Iwwerbléck

Gol: Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defense: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle, Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Mëttelfeld/Stuerm: Julian Brandt, Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller (FC Bayern), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Kai Havertz (FC Chelsea), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)