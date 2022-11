Et ass nees esouwäit, mir verspillen eng Koppel Entréestickete fir de Match vun de Roude Léiwen géint Ungarn dësen Donneschden am Stade de Luxembourg.

Fannt déi 2 Feeler am rietse Bild a gewannt mat e bësse Chance eng Koppel Entréestickete fir de Frëndschaftsmatch vun der Futtball-Nationalekipp.

Alles wat Dir maache musst, ass béid Feeler ze fannen an eis déi jeeweileg Nummer vun der Box ,an där Dir de Feeler fonnt hutt, an d'Textfeld schreiwen. Vun all de richtegen Äntwerten zeie mir en Dënschden de 15. November déi glécklech Gewënner.