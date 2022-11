E Sonndeg steet an der ieweschter Divisioun am Lëtzebuerger Futtball de kompletten 12. Spilldag um Programm.

Dir kënnt d'Matcher alleguer an der RTL Sport Live Arena an am Ticker op RTL.lu suivéieren. De Match tëscht der Fola an der Jeunesse gëtt mat Live-Commentaire iwwerdroen.

Livestream vu weidere Matcher aus der BGL Ligue an der RTL Sport Live Arena

Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena

D'Tabell vun der BGL Ligue