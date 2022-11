Schwëmmer a Schwëmmerinnen aus 20 Clibb aus 6 Länner. Dat ass den Diddelenger Schwammmeeting an Zuelen ausgedréckt.

Dëse Meeting am 25 Meter Basseng ass vu Joer zu Joer gewuess an déi Responsabel hu misste verschidden Upassunge virhuelen.

Fir d'Qualitéit huet virun allem de Finn Kemp gesuergt. De jonke Borscht ass d'Finall iwwert 100 Meter Crawl geschwommen a kuerz duerno eng 100 Meter Brasse.

De Chrono iwwer 100 Meter Crawl vu 50 Sekonnen a 36 Honnertstel ass schoun erstaunlech, wann ee bedenkt, dass de Finn Kemp bis elo virun allem an de Brasse-Kompetitioune mat Erfolleg ënnerwee war.

Schonn am Ufank vun der Wantersaison hat de Fils vun der fréierer Championne Nancy Kemp-Arendt dem Rafael Stacciotti seng Meilleure Performance an der Kategorie 17 Joer op den 100 an 200 Meter Brasse gebrach.

E Sonndeg huet de jonken Athleet seng eege Beschtzäit nach eng Kéier gebrach a gouf an deen 2 Courssen den Éischten. Ob Crawl- oder Brasse-Spezialisatioun oder souguer 4 Nages, do ass et elo nach ze fréi, fir eng Decisioun ze huelen.

De Julien Henx hat sech fir d’Finall iwwer 100 Meter Crawl ofgemellt an huet sech amplaz op d'50 Meter Papillon konzentréiert. Do huet de Schwëmmer vum lokale Veräin an 23 Sekonnen an 82 Honnertstel ugeschloen.

Scho virun dësem Meeting war de Julien Henx fir d’Weltmeeschterschaft an Australien an 3 Woche qualifizéiert.