Donieft konnte sech och d'Packers no Verlängerung géint d'Cowboys duerchsetzen an d'Cardinals klappen d'Los Angeles Rams.

Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers 16:21

D'Tampa Bay Buccaneers hunn deen éischte Regular-Season-Match vun der NFL op däitschem Buedem mat 16:21 géint d'Seattle Seahawks gewonnen. Fir de Star-Quarterback Tom Brady ass et iwwerdeems domat no Mexiko, den USA a Groussbritannien dat véiert Land, an deem hien e Match gewënnt. D'Bucs louchen an der Paus mat 14:0 am Avantage an haten eigentlech alles ënner Kontroll, ma opgrond vun zwou Interceptions, eng vum Tom Brady an eng vum Leonard Fournette, sinn d'Seahawks nees zeréck an de Match komm. Um Enn konnt d'Ekipp aus dem sonnegen US-Bundesstaat Florida de Match gewannen an domat déi zweet Victoire noenee feieren.

Minnesota Vikings - Buffalo Bills 33:30

De Spëtzematch tëscht de Minnesota Vikings an de Buffalo Bills war de wuel bis elo beschte Match vun der Saison a war un Dramatik kaum ze iwwerbidden. D'Vikings wannen de Match no Verlängerung mat 33:30. Am drëtte Véierel waren d'Bills nach 17 Punkte vir, ma no engem laangen Touchdown-Laf vum Dalvin Cook an enger Interception vum Bills-Quarterback Josh Allen waren d'Gäscht nees am Spill. Virun allem déi lescht Minutt vun der regulärer Spillzäit hat et a sech. D'Vikings hu kuerz virun der Endzon de Ball un d'Bills missen ofginn, dat beim Stand vun 23:27 aus hirer Siicht. An der Suite hunn awer d'Bills de Ball verluer an d'Vikings-Defense konnt mat engem Touchdown op 30:27 stellen. Duerch e Field Goal vu Buffalo ass et dunn awer an d'Overtime gaangen. No engem Vikings-Field-Goal huet den Josh Allen du seng zweet Interception geheit an de Match war eriwwer.

Dallas Cowboys - Green Bay Packers 28:31

Och de Match tëscht den Dallas Cowboys an de Green Bay Packers gouf eréischt an der Verlängerung decidéiert. Do gewannen d'Packers no 5 Néierlagen hannertenee mat 31:28. No ville schlechte Leeschtungen dës Saison wousst de Star-Quarterback an amtéierenden MVP, den Aaron Rodgers, endlech nees eng Kéier ze iwwerzeegen. Och de Rookie-Wide-Receiver Christian Watson hat mat 3 Touchdowns en éischte gudde Match an der NFL.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck

Atlanta Falcons - Carolina Panthers 15:25

Seattle Seahawks - Tampa Bay Buccaneers 16:21

Minnesota Vikings - Buffalo Bills 33:30

Detroit Lions - Chicago Bears 31:30

Denver Broncos - Tennessee Titans 10:17

Jacksonville Jaguars - Kansas City Chiefs 17:27

Cleveland Browns - Miami Dolphins 17:39

Houston Texans - New York Giants 16:24

New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers 10:20

Indianapolis Colts - Las Vegas Raiders 25:20

Dallas Cowboys - Green Bay Packers 28:31

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams 27:17

Los Angeles Chargers - San Francisco 49ers 16:22