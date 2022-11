Dës Woch ginn am nationalen Tennis bei den FLT Masters 2022 nees déi bescht Tennisspiller an Tennisspillerinne gesicht.

Zanter e Mëttwoch ass et an de Poulen ëm d'Plazen an den Halleffinallen am Eenzel gaangen. E Freideg war den 3. an decisiven Tour.

Bei den Häre spillen e Samschdeg de Christophe Nickels an de Robi Tholl ëm een Ticket fir d'Finall. An an der zweeter Halleffinall kënnt et zum Duell tëscht dem Gilles Kremer an dem Charles Berna. D'Matcher fänken e Samschdeg um 13.30 Auer am Nationalen Tenniszenter zu Esch un.

Bei den Damme kënnt et e Samschdeg vu 15 Auer un zu de Matcher Claudine Schaul géint Tatiana Silbereisen a Liz Baddé géint Marie Weckerle.

D'Finalle vum Dubbel ginn e Samschdeg och gespillt. Hei geet et um 16.30 Auer lass mat den Hären. Géintiwwer sti sech hei d'Koppelen Charles Berna / Noé Plique an Gilles Kremer / Robi Tholl.

Um 18 Auer ass et dann un der Dubbelfinall vun den Dammen. Hei heescht den Duell Erna Brdarevic / Tatiana Silbereisen géint Amélie Weckerle / Marie Weckerle.

Hei fannt Dir déi komplett Resultater.

Klickt op d'Bild, fir op de ganzen Dossier ze kommen.

Andréck vun den FLT Masters 2022