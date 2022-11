An engem ganz enkem Match ka sech de Novak Djokovic an zwee Sätz mat 7:6 a 7:6 géint den Taylor Fritz duerchsetzen.

Zu Turin an Italien ginn dëser Deeg d'ATP Finals am Hären-Tennis gespillt. Et ass nieft de 4 Grand-Slam-Turnéieren dee wichtegsten Turnéier bei den Hären am Eenzel.

An der 1. Halleffinall stoungen sech e Samschdeg Mëtteg den Novak Djokovic an den Taylor Fritz géigeniwwer. An engem enken awer iwwer weit Strecke verfuerenem Match war de Novak Djokovic an deenen entscheedende Momenter op der Héischt, a ka sech esou an zwee Sätz mat 7:6 (7:5) a 7:6 (8:6) géint den US-Amerikaner Taylor Fritz behaapten.

Domat steet de 35 Joer ale Serb fir déi 8. Kéier an der Finall vun den ATP Finals.

An der 2. Halleffinall spillt um spéide Samschdeg den Owend nach de Casper Ruud géint den Andrey Rublev.