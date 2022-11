Fir de Futtball-Weltmeeschter Frankräich gouf et domadder kuerz virum Start vun der WM e weidere Réckschlag.

No enger ganzer Partie Ausfäll wéinst Blessure muss een elo och op den Topstiermer Karim Benzema verzichten. Dat huet den nationale Verband FFF e Samschdeg am spéiden Owend matgedeelt. Wéi et geheescht huet, hätt de Benzema eng Blessur um Uewerschenkel, déi en zu enger Paus vun dräi Woche géing zwéngen.

De Ballon-d'Or-Gewënner vu Real Madrid hat zu Doha no enger Blessur um Uewerschenkel, déi en zanter Oktober geplot huet, nees mam Training gestart. Hien huet d'Eenheet allerdéngs wéinst neie Muskuläreproblemer missen ofbriechen.

Frankräich muss bei der WM nieft dem Benzema och schonn op Stare wéi de Christopher Nkunku (RB Leipzig), de Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), de Paul Pogba (Juventus Turin) an den N'Golo Kante (FC Chelsea) verzichten.

Am Stuerm stinn ëmmerhin de Kylian Mbappe, den Antoine Griezmann oder den Olivier Giroud als héichkaräteg Alternativen zur Verfügung. De Randal Kolo Muani vun Eintracht Frankfurt gouf nodréiglech nominéiert. Den Trainer Didier Deschamps dierf elo bis 24 Stonne virum éischte Match e weidere Spiller nonominéieren.