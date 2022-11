Wéi et vum REWE-Konzern heescht, géif ee fir Diversitéit stoen.

D'Decisioun vun der däitscher Futtballfederatioun, datt de Manuel Neuer bei der Weltmeeschterschaft am Katar awer kee Kapitänsband mam Schrëftzuch "One Love" undoe wäert, huet elo eng deier Konsequenz. Déi däitsch Supermarchés-Chaîne REWE huet annoncéiert, datt een d'Partenariat mam DFB direkt wéilt stoppen.

De Konzern wëll op seng Rechter, fir am Kontext vun der Weltmeeschterschaft Biller vun der däitscher Futtballnationalekipp, fir Reklammen ze notzen, verzichten. D'Entreprise wëll sech esou vun der FIFA a vum President Gianni Infantino distanzéieren. Et stéing ee fir Diversitéit, heescht et vu REWE.

D'Supermarchés-Chaîne hat allerdéngs scho virun engem Mount annoncéiert, de Kontrakt mam DFB net wëllen ze verlängeren. D'FIFA hat e Méindeg giel Kaarte fir déi Spiller annoncéiert, déi d'One-Love-Kapitänsband undinn. Däitschland hat doropshi matgedeelt, datt een op dat Aarm-Bändche wäert verzichten.

Iwwerdeems muss déi belsch Futtballnationalekipp hiren 3. Trikot op Drock vun der Fifa änneren. Op deem wäissen Trikot ass de Logo vun der belscher Futtballfederatioun an de Reebou-Faarwen drop a bannendran am Kolli ass eng Etikett op deem d'Wuert "Love" steet. Ma d'Wuert muss elo vun der Etikett erofgeholl ginn. Wéi et e Méindeg vun der belscher Federatioun geheescht huet, géif d'FIFA engem kee Choix loossen.