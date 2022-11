De Pep Guardiola huet säi Kontrakt bei Manchester City bis 2025 verlängert, dat huet den englesche Champion um Mëttwoch matgedeelt.

Hien ass zanter 2016 Trainer vu City an huet bis elo 4 Championstitelen an England gewonnen.

An der Champions League ass et bis ewell eng Kéier bis an d'Finall gaangen, allerdéngs gouf et do 2021 eng Néierlag géint Chelsea.