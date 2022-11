E Mëttwoch ware bei der Futtball-WM nees 4 Matcher, ënner anerem stoung fir Däitschland, Spuenien an d'Belsch den éischte Match um Programm.

Am éischte Match e Mëttwoch gouf et een 0:0 tëscht Marokko a Kroatien. Dono huet Däitschland sech iwwerraschend mat 1:2 géint Japan misse geschloe ginn.

Grupp E

Däitschland - Japan 1:2

1:0 Gündogan per Eelefmeter (33'), 1:1 Dōan (75'), 1:2 Asano (83')

Däitschland huet déi éischt Hallschent iwwer wäit Strecken dominéiert, dat virun allem a Saache Ballbesëtz (81 Prozent). Hei ware si de Japaner haushéich iwwerleeën. Japan huet sech gréisstendeels op d'Defense a séier Konterattacke konzentréiert an no esou enger Konterattack ass de Ball och eng éischte Kéier am Filet gelant. Wéinst enger Abseitspositioun huet dëse Gol awer net gezielt. Spéiderhi krut Däitschland no engem Foul vum japanesche Golkipp um Raum en Eelefmeter zougesprach. Den Ilkay Gündogan konnt dësen erasetzen an Däitschland domat a Féierung bréngen.

An der zweeter Hallschent hunn d'Japaner elo misse méi offensiv agéieren. Dat hat zur Konsequenz, datt et eng animéiert Partie war an den zweete 45 Minutte mat deels gudde Chancen op béide Säiten. Genotzt huet awer nëmmen eng Ekipp déi an zwar Japan. An der 75. Minutt huet de Ritsu Dōan vum SC Freiburg fir d'Blue Samurai den Ausgläich markéiert. 8 Minutte méi spéit konnt den Takuma Asano vum VfL Bochum d'Japaner esouguer a Féierung bréngen. An der Schlussphas hunn déi Däitsch natierlech nach eemol alles no vir geheit, ma et sollt och no 7 Minutten Nospillzäit beim 2:1 fir Japan bleiwen. Um Enn goufen d'Jonge vum Trainer Hansi flick fir hir schlecht Chancëverwäertung bestrooft a starte mat enger Néierlag an d'WM.

Spuenien - Costa Rica um 17 Auer

Grupp F

Marokko - Kroatien 0:0

An der éischter Hallschent sollte keng Goler falen tëscht Marokko a Kroatien. D'Nordafrikaner hunn an dësen éischte 45 Minutten awer richteg gutt matgehalen, och wa Kroatien méi Ballbesëtz hat. Richteg gutt Chancen haten d'Europäer awer eréischt ganz kuerz virun der Paus, wou de Bono am Gol vun de Marokkaner awer gutt opgepasst hat. Marokko huet propper no vir gespillt, aggressive Pressing gemaach, eenzeg hir Chancëverwäertung huet ze wënschen iwwereg gelooss.

Och déi zweet Hallschent war wéineg spektakulär. D'Marokkaner hunn et de Kroate weiderhi ganz schwéier gemaach, fir sech Chancen erauszespillen. Bis zum Schluss ass et bei dësem 0:0 bliwwen tëscht den Nordafrikaner an dem Vize-Weltmeeschter.

Belsch - Kanada um 20 Auer