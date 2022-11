Um zweeten Dag beim Sprangen zu Kuusamo hu sech en Norweger an en Éisträich déi éischte Plaz gedeelt, well béid op 304,5 Punkte koumen.

Fir de Stefan Kraft ass dëst den éischte Podium zu Kuusamo an den Granerud konnt sech no senger Disqualifikatioun e Samschdeg nees zeréckkafen. Ma op d'mannst esou iwwerraschend wéi eng Duebelvictoire ass déi drëtte Plaz vum Japaner Naoki Nakamura, deen et e Samschdeg net an den zweeten Duerchgang gepackt hat.