Et ass den éischten internationale Podium vum Lëtzebuerger, deen aktuell op Plaz 107 an der Weltranglëscht steet.

100 Fechter waren ugetrueden an um Enn stoung de Lëtzebuerger ganz uewen um Podium.

No enger gudder Virronn mat 6 Victoiren aus 6 Dueller huet en duerno kloer mat 15:9 géint den David Dergay aus Däitschland gewonnen. An der Véierelsfinall gouf et et 15:12 Victoire géint de Schwäizer Sven Vineis, éier en an der Halleffinall mat 11:10 knapp géint den Éisträicher Julian Fuchs gewënnt.

An der Finall huet den Gionnotte et du mam Schwäizer Lucas Malcotti ze di kritt, deen op Plaz 43 an der Weltranglëscht steet. An engem spannenden Duell behält de Lëtzebuerger um Enn d'Iwwerhand an decidéiert d'Finall mat 14:13 fir sech an hëlt domat Gold.

Placéierunge vun de Lëtzebuerger Hären

Flavio Giannotte 1

Benoît Omont 14

Niklas Prinz 44

Philipp Zens 63

Alexeij Nickels 68

Stanislas Bunetel 73

Joé Delli Zotti 74

Nicolas Wallers 87

Henning Christian 88

Gabriel Pichonnier 90

Radoslaw Ossowski 90

Bei den Damme geet d'Victoire un d'Pauline Brunner aus der Schwäiz. Si ass aktuell op Plaz 20 an der Weltranglëscht. An der Finall géint d'Fiona Hatz, och aus der Schwäiz, gouf et eng kloer 15:8 Victoire fir d'Brunner. Bronze geet un d'Leonora Praxmarer aus Éisträich.

Beschte Lëtzebuergerin gouf d'Anna Zens op Plaz 19 ënner 58 Fechterinnen.

Placéierunge vun de Lëtzebuerger Dammen

Anna Zens 19

Marie-Soranna Goeppner-Chau 42

Yolande Lemmer 48