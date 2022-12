En Donneschdeg den Owend huet d'Lëtzebuerger Sportspress nees d'Awards Night organiséiert.

No zwee Joer Corona-Paus war dëst Joer nees de grousse Gala mat ronn 700 Leit am Casino 2000 zu Munneref. Dëst a Presenz vum Sportminister Georges Engel.

D'Ni Xia Lian an d'Sarah De Nutte (Dëschtennis) konnte sech 2022 bei der Sportlerin vum Joer duerchsetzen. Bei den Hären hu sech mam Bob Jungels (Vëlossport) an dem Dylan Pereira (Motorsport) déi éischte Kéier zwee Sportler déi éischt Plaz geséchert a bei der Ekipp vum Joer huet sech d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp vun den Häre behaapt. Den Trainer vum Joer ass op en Neits de Luc Holtz (Futtball). Gewielt goufe si vun de Membere vun der Sportspress.

De Grand-Duc Henri war en Donneschdeg den Owend net present. Hie wäert d'Laureaten Ufank Januar an enger Audienz empfänken.

Sportlerin vum Joer

Mat ganze 537 Punkte koumen d'Ni Xia Lian an d'Sarah De Nutte bei der Wiel vun der Sportlerin vum Joer souverän op déi éischte Plaz. D'Lëtzebuerger Dëschtennisspillerinne woussten als Dubbel méi wéi ze iwwerzeegen an hu bei hire Bronzemedaile bei der WM zu Austin an der EM zu München Weltklass-Leeschtunge gewisen.

Mat 228 Punkten ass d'Jenny Warling vun de Membere vun der Sportpress op déi 2. Plaz gewielt ginn.

D'Gewënnerin vum leschte Joer, d'Christine Majerus, muss sech dëst Joer mat der drëtter Plaz zefridde ginn. Si koum op 150 Punkten.

Sportler vum Joer

Bei den Häre gouf et dëst Joer eng Première. Zanter 1954 gëtt et d'Wiel zum Sportler vum Joer an nach ni gouf et zwee Gewënner. 2022 goufen awer elo fir déi éischte Kéier zwee Sportler ausgezeechent, well se punktgläich op der 1. Plaz leien. Mat 370 Punkte virop séchere sech de Bob Jungels an den Dylan Pereira déi éischte Plaz. De Bob Jungels huet dës Saison ënnert anerem eng Etapp am Tour de France gewonnen a koum am General op déi 11. Plaz. Beim Dylan Pereira stécht natierlech d'Victoire vum General am Porsche Supercup eraus.

Op d'Plazen hannendru komme mat 154 Punkten de Liichtathlet Charel Grethen a mat 112 Punkten de Futtball-Nationalgolkipp Anthony Moris.

Ekipp vum Joer

D'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp vun den Hären däerf sech iwwer den Titel Ekipp vum Joer freeën. Mat 462 Punkten huet ee sech virun der Nationalekipp vun den Dëschtennis-Dammen (403 Punkten) duerchgesat. D'Rout Léiwen hunn an der Nations League an der Liga C nëmmen ee vu sechs Matcher verluer a koumen hannert der Tierkei op déi staark zweet Plaz. D'Lëtzebuerger Dammennationalekipp am Dëschtennis koum op der Ekippe-WM bis an d'Aachtelsfinallen an huet um Wee dohinner ënnert anerem géint d'Südkoreanerinne gewonnen, déi an der Weltranglëscht deen Ament op der 4. Plaz louchen.

Déi 3. Plaz war fir d'Dammennationalekipp am Futtball (209 Punkten), déi an der WM-Qualifikatioun ënnert anerem 3 Matcher gewonnen huet.

Trainer vum Joer

De Luc Holtz (Futtball) gouf dann op en Neits als Trainer vum Joer gewielt. Den Nationaltrainer vun de Roude Léiwe krut 402 Punkten. Déi zweete Plaz war fir den Tommy Danielsson, Trainer vun den Dëschtennisdamme mat 345 Punkten. Déi drëtte Plaz goung mat 169 Punkten un den Dan Santos, Trainer vun der Dammennationalekipp am Futtball.

Nieft de 4 Haaptpräisser goufen och nach weider Laureate geéiert

Präis fir de beschte jonke Sportler, déi bescht jonk Sportlerin an déi bescht jonk Ekipp

Vivien Henz (Liichtathletik)

Gwyneth ten Raa (Schi Alpin)

U17-Futtballnationalekipp

Fair-Play-Präis

Pol Bissener, huet am X-Duathlon engem Konkurrent gehollef, dee schwéier gefall war

Präis Sport an Handicap

Service des Sports vun der Escher Gemeng

Prix d'Honneur sportspress.lu

Colette Flesch a Ginette Rossini (fréier Fechterinnen)

Hei nach eng Kéier all déi Nominéiert

Sportler vum Joer (13)

Bertemes Bob - Liichtathletik

Bettendorf Victor - Sprangreiden

Geniets Kevin - Vëlossport

Grethen Charles - Liichtathletik

Henckels Jeff - Bouschéissen

Jungels Bob - Vëlossport

Moris Antony - Futtball

Pereira Dylan - Automobilsport

Osch Mathieu - Schi Alpin

Peters Kevin - Autocross

Rychlicki Kamil - Volleyball

Sinani Danel - Futtball

Wagner Nicolas - Dressurreiden

Sportlerin vum Joer (9)

Daniëls Eva - Triathlon

De Nutte Sarah / Ni Xia Lian - Dëschtennis

Lehair Jeanne - Triathlon

Majerus Christine - Vëlossport

Rausch Victoria - Liichtathletik

Schreiber Marie - Cyclocross

Simon Anne - Basketball

Van der Weken Patrizia - Liichtathletik

Warling Jenny - Karate

Ekipp vum Joer (4)

Futtball - Nationalekipp Hären

Futtball - Nationalekipp Dammen

Handball - HB Esch Hären

Dëschtennis - Nationalekipp Dammen

Beschten Trainer vum Joer (6)

Danielsson Tommy - Dëschtennis

Lorang Dan - Vëlossport / Triathlon

Holtz Luc - Futtball

Santos Dan - Futtball

Schmit Camille - Liichtathletik

Starck Arnaud - Liichtathletik