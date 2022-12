En Donneschdeg waren et zu Kontiolahti a Finnland déi éischt Staffelen an der neier Biathlon-Saison.

Bei den Häre konnt sech d'Staffel aus Norwegen no 4 Mol 7,5 Kilometer duerchsetzen. D'Skandinavier haten eng Avance vun 43 Sekonnen op Däitschland. De Podium gouf komplettéiert vun der franséischer Staffel. D'Schweden, déi am Eenzel gutt an d'Saison gestart sinn, koume mat der Staffel iwwerraschend just op déi 10. Plaz.

Bei den Dammen ass fir Schweden awer besser gelaf. No 4 Mol 6 Kilometer konnte sech d'Schwedinnen do nämlech iwwer eng Victoire freeën. Och hei goung déi zweete Plaz un Däitschland. Norwegen koum op déi drëtte Plaz.