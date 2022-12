No der Victoire am Sprint e Samschdeg konnt sech den Norweger och an der Poursuite behaapten an de Virsprong als Leader am Weltcup weider ausbauen.

Op der Poursuite iwwer 12,5 Kilometer am finnesche Kontiolahti gouf et e Sonndeg de Moien bei den Hären eng Victoire fir de Johannes Thingnes Bö. Den Norweger huet sech trotz dräi Feeler beim Schéissen mat 19,2 Sekonne viru sengem Landsmann Sturla Holm Laegreid duerchgesat. Mat engem Retard vu 47,3 Sekonnen huet et de Fransous Emilien Jacquelin op déi drëtte Plaz gepackt. Bei den Damme war et op der Poursuite iwwer 10 Kilometer eng Victoire fir d'Julia Simon aus Frankräich, dat sech mat engem Virsprong vun 11,9 Sekonne virum Dorothea Wierer aus Italien an 21,7 Sekonne virum Elvira Öberg aus Schweden behaapte konnt. Déi nächst Woch geet et beim Biathlon Weltcup mam Sprint, mat der Poursuite an der Staffel am éisträicheschen Hochfilzen weider.