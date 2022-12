E Sonndeg ass et bei der WM am Katar mat den zwou nächsten Aachtelsfinalle weidergaangen.

E Samschdeg konnte sech mat Holland an Argentinien schonn déi zwou éischt Ekippen eng Plaz an de 1/4-Finalle sécheren.

Am éischte Match vum Dag huet sech Frankräich mat enger 2:0-Victoire géint Polen fir déi nächst Ronn qualifizéiert. De Géigner gëtt vun 20.00 Auer un am Duell tëscht England a Senegal ermëttelt.

De Resumé

Frankräich - Polen 3:1

1:0 Giroud (44'), 3:0 Mbappé (74'), 3:0 Mbappé (90+1'), 3:1 Lewandowski (90+9')

Den aktuelle Weltmeeschter ass ufanks op eng déif stoend polnesch Ekipp getraff, déi virun hirem Gol nëmme wéineg zougelooss huet. Eenzeg per Distanzschoss huet de Ball de Wee a Richtung Gol fonnt, wou de formstaarken Szczesny awer net ze iwwerwanne war. Mat der Zäit huet sech Polen deen een oder anere Ballverloscht erlaabt, vun deenen d'Fransousen awer laang net sou richteg profitéiere konnten. Op der anerer Säit haten d'Polen dann direkt zwee Mol d'Chance op ee Gol, déi awer zwee Mol net genotzt goufen. Kuerz virun der Paus war et dann awer de Giroud, deen no engem Zouspill vum Mbappé ongestéiert op 1:0 gestallt a Frankräich sou mat enger Féierung an d'Vestiairë geschéckt huet.

Am zweeten Duerchgang huet sech Polen da méi offensiv opgestallt, fir de Géigner méi ënner Drock ze stellen. Dat huet ufanks och geklappt, mam Spillverlaf ass Frankräich dann awer rëm ëmmer méi staark ginn. Ronn 15 Minutte viru Schluss hat den Mbappé dann aus geféierlecher Positioun ze vill Plaz an Zäit a krut sou den 2:0 fir d'Equipe Tricolore geschoss. An der leschter Spillminutt huet de Stiermer vum PSG dann zum Ofschloss nach eng Kéier seng Stäerkt ënner Beweis gestallt an op 3:0 erhéicht. Polen muss een urechnen et probéiert ze hunn, um Enn ass et awer trotz engem Gol vum Punkt an der néngter Minutt vun der Nospillzäit géint e verdéngte Gewënner aus Frankräich an e staarken Mbappé net duergaangen.