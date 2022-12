Den F91 huet mat enger spéider Victoire géint Rouspert d'Tabellespëtzt verdeedegt an am Derby huet Déifferdeng eng 2:0-Féierung nach aus der Hand ginn.

E Sonndeg stoung am nationale Futtballchampionnat d'Suite vum 14. Spilldag um Programm.

Fir den Optakt vum Spilldag dräi Punkte géint d'Etzella sécheren an tëscht Monnerech a Käerjeng gouf et en 1:1.

Den Tabelleleader Diddeleng huet sech mat 2:0 géint Rouspert behaapt. Trotz villem Ballbesëtz vum F91 konnte sech d'Haushären an den éischte 45 Minutten net vill Golchancen erausspillen. Duerch eng konzentréiert Defense vun de Rousperter ass et ouni Goler an d'Paus gaangen. Nom Säitewiessel huet déi Diddelenger Ekipp dann d'Vitesse erhéicht an ass doduerch ëmmer méi geféierlech ginn. Dräi Minutte viru Schluss war et dann de Moussaki, deen den F91 mat sengem Gol erléist huet. Mam 2:0 duerch den Ouassiero an der Nospillzäit war d'Victoire vun Diddeleng dann net méi ze huelen.

Am Derby zu Uewerkuer huet Nidderkuer no engem 0:2-Réckstand nach mat 3:2 géint Déifferdeng gewonnen. Keng zéng Minutten huet et hei gedauert, bis de Ball eng éischte Kéier am Gol louch. De Monteiro Lima war no engem Fräistouss fräi zum Kappball komm a konnt d'Lokalekipp a Féierung bréngen. Siwe Minutte méi spéit war et dann de Cabral, deen op 2:0 erhéicht huet. Mat der leschter Aktioun virun der Paus konnt de Filet da fir Nidderkuer verkierzen an de Match fir déi zweet Hallschent nees spannend maachen. An der 60. Minutt waren déi Déifferdenger dann no der Rouder Kaart fir den Oliveira nëmmen nach zu 10 an och den Trainer Leoni gouf mat Rout an d'Vestiaire geschéckt. An Iwwerzuel huet de Progrès den Drock erhéicht, krut duerch den zweete Gol vum Filet an der 72. Minutt ausgeglach a kuerz viru Schluss duerch den Hend souguer nach op 3:2 gestallt.

Fir d'Fola gouf et dann eng 0:1-Néierlag géint d'US Hueschtert. Gutt 20 Minutten huet et zu Esch gedauert, bis de Ball eng éischte Kéier geféierlech a Richtung Gol gaangen ass. Zemools de Gaascht huet ëmmer méi Vitesse opgeholl a konnt no 28 Minutten am Numm vum Amehi a Féierung goen. An der zweeter Hallschent huet sech weider net all ze vill gedoen um Terrain. Fir d'Schlussphas war d'Fola dann awer nach eemol engagéiert fir den Ausgläich markéieren ze wëllen. Déi Hueschtert hu gutt dergéint gehalen a bréngen déi knapp Féierung um Enn iwwert d'Zäit.

Och fir Péiteng gouf et eng knapp 0:1-Defaite géint Stroossen. No enger éischter Hallschent ouni vill Héichpunkten an ouni Goler, gouf et 11 Minutten nom Säitewiessel d'Féierung fir d'Gäscht vu Stroossen duerch de Perez. Péiteng huet op dëse Réckschlag keng Äntwert fonnt a muss sech um Enn geschloe ginn.

An den zwou weidere Partië vum Dag konnt sech Hesper mat 4:2 géint Wolz behaapten a fir d'Jeunesse gouf et zu Munneref eng 1:3-Defaite.

D'Resultater am Iwwerbléck (Replay an Ticker)

D'Tabell