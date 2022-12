Bei den Damme gouf et zu Lake Louise eng Victoire vun der Schwäizerin Corinne Suter.

Fir d'Häre stoung e Sonndeg de Super G am US-amerikanesche Beaver Creek um Programm. Dobäi gouf et eng Victoire fir den Norweger Alexander Kilde, dee sech mat 0.20 Sekonne virum Marco Odermatt aus der Schwäiz an 0.30 Sekonne virum Fransous Alexis Pinturault duerchsetze konnt.

Beim Super G vun den Dammen am kanadesche Lake Louise konnt sech d'Schwäizerin Corinne Suter da knapp mat 0.02 Sekonne virum Cornelia Hütter aus Éisträich d'Victoire sécheren. Mat engem Retard vun 0.16 Sekonnen huet d'Norwegerin Ragnhild Mowinckel de Podium komplettéiert.