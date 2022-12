Donieft war et no 700 Deeg de Retour vum Skandal-Quarterback Deshaun Watson an Chicago ass nach ëmmer dem Aaron Rodgers säin zweet Doheem.

D'San Francisco 49ers hunn d'Duell géint d'Miami Dolphins, bei deenen hire fréieren Offensive Coordinator Mike McDaniel elo Head Coach ass, mat 33:17 fir sech entscheet. Fir d'Ekipp vu Miami war et déi éischt Néierlag no 5 Victoiren hannerteneen. Dobäi hat de Match fir d'49ers alles aneschters ewéi gutt ugefaangen. Nodeems d'Dolphins mam éischte Spillzuch direkt en Touchdown realiséiere konnten, huet sech och nach de 49ers-Quarterback Jimmy Garoppolo blesséiert. Dëse fält, wéi nom Match kloer gouf, fir de Rescht vun der Saison aus. Fir hien iwwerholl huet de Rookie Brock Purdy, deen awer kee schlechte Match gemaach huet a sech an der Offense vum Coach Kyle Shanahan relativ wuel gefillt huet. Um Enn konnte Purdy, de Running Back McCaffrey an d'Defense vu San Francisco de Match geréieren a kloer gewannen.

D'Cincinnati Bengals gewanne mat 27:24 doheem géint d'Kansas City Chiefs a feieren domat eng ganz wichteg Victoire. Domat bleiwe si gläich mat de Ravens a verkierzen hire Réckstand op d'Chiefs am Kampf ëm den Nummer-1-Seed an der AFC. Nieft dem Retour vum Ja'Marr Chase, deen direkt nees gewisen huet, wéi wichteg hie fir d'Bengals-Offense ass, wousst och d'Defense vun der Ekipp ronderëm de Quarterback Joe Burrow ze iwwerzeegen. Iwwer wäit Strecken hate si nämlech de Star-Tight-End Travis Kelce ënner Kontroll a konnte virun allem an der Schlussphas d'Offensiv vu Mahomes a Co. stoppen. Allgemeng war et schonns déi drëtt Victoire an dësem Kalennerjoer géint d'Chiefs.

An der Partie tëscht de Cleveland Browns an de Houston Texans war et no 700 Deeg de Retour vum Skandal-Quarterback Deshaun Watson an dat och nach ausgerechent géint säin Ex-Veräin vu Houston. De Watson, dee jo fir déi éischt 12 Matcher suspendéiert war wéinst direkt e puer Ukloe wéinst sexueller Belästegung, gouf dann och bal de komplette Match iwwer ausgebuht. Sportlech gesinn huet hie sech och bei wäitem net vu senger beschter Säit gewisen, hie konnt nämlech kaum iwwerzeegen. Aneschters war dat bei der Defense an de Special Teams vu senger neier Ekipp. D'Browns-Defense huet nämlech 2 Touchdowne gescored, iwwerdeems d'Special Teams och fir een Touchdown gesuergt hunn. Um Enn wannen d'Browns mat 27:14 géint d'Texans, déi weiderhin déi schlechtsten Ekipp aus der NFL bleiwen.

Duerch d'28:19-Victoire vun de Packers zu Chicago ass d'Ekipp vu Green Bay elo déi NFL-Ekipp mat de meeschte Victoiren: 786 un der Zuel. Virdru waren d'Chicago Bears an dëser Statistik vir. Den Aaron Rodgers, de Quarterback vun de Packers, huet op en Neits gewisen, datt e sech zu Chicago richteg wuel fillt an och an enger schlechter Saison do gewanne kann. Nom Match sot hien, Chicago wier schonns bal wéi en zweet Doheem fir hien, dat well e wuel bal néierens esou dacks gewanne konnt wéi do. De Mann vum Owend war awer op en Neits de Rookie-Wide-Receiver Christian Watson, deen an de leschte 4 Matcher zu de beschte Spiller wuel aus der NFL gehéiert. E Sonndeg den Owend hat hien nees ee Receiving-Touchdown an och ee Rushing-Touchdown. Dat sinn der elo 8 an de leschte 4 Matcher.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck

Buffalo Bills - New England Patriots 24:10

Pittsburgh Steelers - Atlanta Falcons 19:16

Jacksonville Jaguars - Detroit Lions 14:40

New York Jets - Minnesota Vikings 22:27

Washington Commanders - New York Giants 20:20

Tennessee Titans - Philadelphia Eagles 10:35

Denver Broncos - Baltimore Ravens 9:10

Seattle Seahawks - Los Angeles Rams 27:23

Los Angeles Chargers - Las Vegas Raiders 20:27

Indianapolis Colts - Dallas Cowboys 19:54