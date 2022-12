No enger Sëtzung zesumme mam Flick huet den DFB decidéiert, datt een trotz der fréier Eliminatioun bei der WM awer um Trainer géif festhalen.

De Flick wäert säi Kontrakt, deen nach bis zur EM 2024, déi an Däitschland gespillt gëtt, geet, erfëllen. Dat huet den DFB-President Bernd Neuendorf a säi Vize Hans-Joachim Watkze no der Reunioun matgedeelt.

Zwou an eng hallef Stonn souz een zesummen, éier kloer war, datt de 57 Joer ale Flick seng Aarbecht dierft behalen, trotz dem extrem schlechten Ofschneide vu senger Ekipp op der aktueller Weltmeeschterschaft. "Mir hunn dat vollt Vertrauen an den Hansi Flick, datt hien dës Erausfuerderung (EM 2022) zesumme mat der Ekipp meeschtere kann", heescht et vum DFB. De Flick hätt an der Reunioun gesot, datt hien optimistesch op EM am eegene Land géif kucken, well een als Ekipp wéi méi erreeche kéint, wéi een am Katar gewisen hätt.