Am Biathlon stoung bei den Hären d'Staffel iwwer 4 x 7,5 km um Programm. Bei den Damme war et d'Verfolgung iwwer 10 km.

An der Staffel iwwer 4 x 7,5 km bei den Häre setzt sech Norwegen mat engem Virsprong vun 20 Sekonne viru Schweden duerch. Dohannert séchert sech Däitschland duerch e staarke leschten Tuer nach Plaz 3 an domat déi zweet Podestplaz fir dës Saison. Frankräich konnt wéinst ze ville Schéissfeeler just déi véiert Plaz erreechen.

Bei den Damme war et um Samschdeg d'Verfolgung iwwer 10 km, déi vun der Franséisin Julia Simon gewonne gëtt, déi och am Weltcup op Plaz eent läit. De Podium gëtt vun der Norweegerin Ingrid Landmark Trandrevold an der Marketa Davidova aus Tschechien komplettéiert. D'Gewënnerin vum Gesamtweltcup aus der leschter Saison Elvira Öberg koum mat dräi Schéissfeeler op Plaz 4.