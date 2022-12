Trotz senger séierster Zäit zanter 2019 bleift de Julien Henx 15 Honnertsdel iwwert sengem eegenen nationale Rekord.

Optakt en Dënschdeg vun der Schwammweltmeeschterschaft am 25-Meter-Baseng zu Melbourne an Australien. De Julien Henx huet iwwer 50 Meter Papillon no 23 Sekonnen an 30 Honnertstel ugeschloen. De Schwëmmer aus der Elite Sport Sektioun vun der Arméi kënnt domat op déi 38. Plaz ënner 77 Konkurrenten. Um Enn bleift den 27 Joer alen Henx 15 Honnertstel iwwert sengem eegene nationale Rekord, ass awer säi séiersten Chrono an dëser Disziplin zanter 2019 geschwommen.